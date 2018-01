Regeni: De Monte (Pd), Parlamento Ue abbia forte ruolo ricerca verità

BRUXELLES - Si è tenuta oggi in uno degli spazi del Parlamento europeo a Bruxelles una commemorazione per ricordare Giulio Regeni, a due anni dalla sua tragica scomparsa. Madrina dell'iniziativa l'eurodeputata del Pd, Isabella De Monte, che insieme ad altri eurodeputati tra cui la britannica Alex Mayer ha tenuto un striscione con su scritto: 'Verità per Giulio Regeni'. "Ritentiamo che il Parlamento europeo debba avere un forte ruolo nella ricerca della verità e sono contenta che i deputati di Cambridge si uniscano a questa battaglia".

L'eurodeputata ha poi confermato la sua missione a Cambridge venerdì prossimo presso l'università per "fare chiarezza", annunciando che incontrerà anche il personale di Amnesty International locale in quanto "anche loro desiderano come noi di essere vicini alla famiglia e arrivare al giusto obiettivo che ci attendiamo da due anni". De Monte ha poi aggiunto che "è già stato lanciato un appello alla ricerca della verità alle autorità egiziane, tramite la Commissione diritti umani" e "ora ci attendiamo anche una loro iniziativa". Quindi ha elogiato l'attività dell'ambasciata italiana al Cairo e ha annunciato una "prossima iniziativa", un "altro incontro", da tenersi sempre nella sede dell'Europarlamento a Bruxelles. "Non ci fermeremo neanche dopo due anni, neanche in futuro, perché, vogliamo arrivare all'obiettivo che la famiglia giustamente chiede", ha concluso De Monte.