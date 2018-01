La Commissione Ue apre una consultazione sullo sviluppo rurale

BRUXELLES - Avere un quadro chiaro dei punti di forza e debolezza della programmazione Ue per lo sviluppo rurale per proporre eventuali modifiche della legislazione. Con questo obiettivo la Commissione europea ha lanciato oggi una consultazione pubblica che durerà tre mesi sui programmi di sviluppo rurale 2007-2013. I contributi di cittadini e parti interessate raccolti saranno utilizzati per la preparazione delle proposte legislative annunciate lo scorso novembre, dopo la pubblicazione della comunicazione sul futuro dell'agricoltura e dell'alimentazione. Nel periodo 2007-2013 le risorse per lo sviluppo rurale nell'Ue-28 ammontavano a 98 miliardi di euro.