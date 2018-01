Macron, nostra Europa ha bisogno della Germania

PARIGI - "La nostra ambizione per l'Europa non si realizza da sola, ha bisogno di coniugarsi con l'ambizione tedesca, è quello a cui lavoriamo": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso della conferenza stampa congiunta a Parigi con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Quanto al voto della Spd domenica, Macron non intende "fare pronostici per un Paese che non è la Francia". Ma "non dobbiamo essere negativi", "noto che il testo di pre-accordo sottoscritto dalla Spd porta una reale ambizione europea".

Nei negoziati per la formazione di un nuovo governo a Berlino le questioni europee "sono assolutamente prioritarie", ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel corso della conferenza stampa congiunta a Parigi con il presidente francese.

Il discorso pronunciato dal presidente francese, Emmanuel Macron, alla Sorbona, "è un grande progetto per l'Europa, riguarda ciò che è necessario affinché l'Europa abbia più fiducia in sé stessa e porti fiducia e soddisfazione ai suoi cittadini. Su questo non c'è nessuna differenza", ha dichiarato Merkel nel corso della conferenza stampa, rispondendo così a chi chiedeva se non ci fossero differenze tra i piani tedeschi sull'Europa e quelli del leader francese, che vuole, tra l'altro, un bilancio comune della zona euro.