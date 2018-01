Parlamento Ue, ok a nuove proposte protezione minori in divorzi internazionali

STRASBURGO - Il Parlamento europeo oggi a Strasburgo ha approvato nuove proposte per proteggere i minori nelle controversie internazionali in materia di divorzio. L'Eurocamera si è espressa con 562 voti in favore, 16 contrari e 43 astensioni. Il parere sarà ora trasmesso al Consiglio, che è responsabile della decisione finale.

I deputati hanno proposto modifiche alle norme Ue sulla risoluzione delle controversie internazionali in materia di divorzio. Pur riconoscendo la qualità delle proposte della Commissione che mirano a migliorare il regolamento in vigore, i deputati hanno proposto di rafforzare la tutela dei diritti dei minori durante l'intera procedura di risoluzione delle controversie tra le coppie divorziate. Ciò significa, in particolare, garantire che il bambino abbia il diritto di esprimere la propria opinione, attraverso una procedura chiara, in cui non vengono esercitate pressioni sul bambino e l'intervistatore sia un esperto appositamente formato.

Se un bambino viene sequestrato in un altro Paese dell'Unione europea da uno dei suoi genitori, i deputati propongono che la questione venga affrontata dai giudici che esercitano la professione e hanno acquisito esperienza in tale ambito, per garantire la priorità dell'interesse superiore del bambino. I deputati intendono inoltre migliorare la condivisione delle informazioni e la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.