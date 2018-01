Ue presenta pacchetto per rafforzare istruzione digitale

BRUXELLES - Tre misure per rafforzare le competenze scientifiche, tecnologiche e matematiche e le competenze digitali degli studenti in tutta l'Unione europea, per ridurre le disuguaglianze socioeconomiche e rispondere alla sfida occupazionale. E' il contenuto del pacchetto sull'istruzione adottato dalla Commissione europea, a due mesi dal vertice di Goteborg, e presentato dal commissario europeo all'Educazione Tibor Navracsics.

Bruxelles apre il pacchetto con un'iniziativa sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente, puntando su quelle scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche per orientare i giovani all'innovazione e all'imprenditorialità. L'obiettivo è migliorare i sistemi educativi dei Paesi Ue e colmare il gap occupazionale. Segue un piano d'azione per l'educazione digitale. "Il 90% dei posti di lavoro futuri richiede un certo livello di alfabetizzazione digitale, ma il 44% degli europei non ha competenze digitali di base", ha ricordato il commissario Ue al Digitale, Mariya Gabriel.