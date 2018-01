Siria: Ue, pieno supporto a transizione mediata dall'Onu

BRUXELLES - L'Unione europea conferma il proprio "pieno e continuativo supporto" al processo di transizione in Siria guidato dalle Nazioni Unite, perché solo grazie alla mediazione dell'Onu tale processo "sarà visto dalla popolazione siriana come imparziale, con la legittimità internazionale richiesta". Lo ha ribadito l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini, incontrando una delegazione della Commissione siriana per i negoziati (Snc), guidata da Nasr al-Hariri.

Mogherini ha "sottolineato l'importanza di avere un processo politico inclusivo e una transizione capace di modellare la futura unità e riconciliazione della Siria" - si legge in una nota del servizio esterno Ue - e ha "confermato che l'Unione sarà pronta ad assistere nella ricostruzione della Siria quando una transizione politica onnicomprensiva, genuina e inclusiva sarà negoziata dalle parti coinvolte nel conflitto in Siria sulle basi della Risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza dell'Onu e del Comunicato di Ginevra".