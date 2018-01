Eurogruppo: a Parigi passaggio di consegne tra Centeno e Dijsselbloem

PARIGI - Passaggio di consegne alla presidenza dell'Eurogruppo tra l'olandese Jeroen Dijsselbloem e il portoghese Mario Centeno. La cerimonia ufficiale con il simbolico passaggio della campanella si è tenuta nei saloni dell'ambasciata del Portogallo a Parigi. "Sono profondamente motivato a guidare l'eurogruppo nei prossimi due anni e mezzo", ha affermato Centeno, ringraziando il predecessore.

"Tanto è stato fatto, in questi anni di crisi, ora dobbiamo affrontare il futuro" ha sottolineato, insistendo sulla necessità di completare grandi cantieri come l'unione bancaria, il mercato di capitali, le politiche fiscali. "Rispondere alle aspettative dei cittadini è più che mai cruciale". "Bisogna spingere per le riforme e la modernizzazione", ha detto, da parte, sua Jeroen Dijsselboelm, rendendo omaggio al successore. Centeno è atteso nel pomeriggi all'Eliseo per un incontro con il presidente Emmanuel Macron.