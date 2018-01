Calenda apre ad accordo su Brexit gradito a Regno Unito

LONDRA - Il ministro dello Sviluppo economico (Mise) Carlo Calenda apre ad un accordo commerciale post Brexit fra Gran Bretagna e Ue gradito a Londra. In una intervista a Bloomberg infatti ha affermato che al Regno Unito dovrebbe essere garantito il cosiddetto modello "Canada più più più", una versione rafforzata di quello in vigore attualmente fra Bruxelles e Ottawa. Era stato lo stesso ministro britannico per la Brexit, David Davis, a proporre questa soluzione. "Questo modello è il minimo che dobbiamo raggiungere", ha aggiunto Calenda. Nella sua intervista, il ministro italiano ha anche sottolineato il ruolo fondamentale della Commissione europea nel garantire l'integrità del blocco dei 27 Paesi membri rimanenti nell'Unione dopo la Brexit.