Iran: Mogherini convoca riunione tra negoziatori Ue e Zarif

BRUXELLES - L'alto rappresentante della politica estera e di difesa della Ue, Federica Mogherini, ha convocato l'11 gennaio a Bruxelles una riunione tra i ministri degli esteri dei tre Paesi europei negoziatori per il nucleare iraniano (Francia, Germania e Regno Unito), e il ministro iraniano Jawad Zarif.

"L'incontro ha luogo nel contesto del lavoro in corso per assicurare la continua implementazione del piano d'azione congiunto", si legge in una nota del servizio esterno dell'Ue.