Eurostat, commercio al dettaglio +1,5 a novembre nell'Eurozona

BRUXELLES - Il commercio al dettaglio, a novembre, è salito dell'1,5%, sia nella zona euro che nell'Ue-28. Lo comunica Eurostat. Ad ottobre era diminuito dell'1,1% nell'eurozona, mentre era calato dello 0,6% nell'Ue-28. A novembre 2017, rispetto allo stesso mese del 2016, l'indice delle vendite al dettaglio è aumentato del 2,8% nella zona euro e del 2,7% nell'Ue-28. Per l'Italia il dato di novembre è confidenziale. A ottobre 2017 l'Italia aveva fatto registrare -0,4%, segnando un calo dello 1,4% su ottobre 2016.

Tra gli Stati membri per i quali i dati sono disponibili, i rialzi più forti si sono visti in Portogallo (+3,9%), Slovenia (+2,8%), Germania (+2,3%), mentre l'unico calo è stato rilevato in Estonia (-0,2%).