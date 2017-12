Russia: Ue, con stop Navalny seri dubbi elezioni democratiche

BRUXELLES - Il divieto di candidatura alle presidenziali russe per il leader dell'opposizione Alexei Navalny "getta seri dubbi sul pluralismo politico in Russia e la prospettiva di elezioni democratiche il prossimo anno". Così un portavoce dell'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini dopo la decisione della Commissione elettorale centrale russa. "Accuse politicamente motivate non dovrebbero essere usate per impedire la partecipazione politica", per questo, ha sottolineato il portavoce, "ci aspettiamo che le autorità russe garantiscano un terreno di gioco equo, incluso per le elezioni presidenziali" del 18 marzo. L'Ue si aspetta quindi che l'Osce venga invitata per una missione di osservazione elettorale, e baserà la sua valutazione del processo elettorale sui risultati di quest'ultima così come ha già fatto in passato.