Ucraina: Ue proroga di 6 mesi sanzioni economiche a Russia

BRUXELLES - Il Consiglio europeo ha prorogato le sanzioni economiche alla Russia di ulteriori sei mesi, fino al 31 luglio 2018. La decisione fa seguito all'aggiornamento del presidente francese Emmanuel Macron e della cancelliera tedesca Angela Merkel al Consiglio europeo del 14 dicembre, sullo stato dell'attuazione degli accordi di Minsk. Il Consiglio ha formalizzato oggi la decisione con procedura scritta, e all'unanimità. Introdotte inizialmente per un anno il 31 luglio 2014, in risposta alle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina, le misure sono state rafforzate nel settembre 2014. Riguardano il settore finanziario, dell'energia, della difesa e dei beni a duplice uso.