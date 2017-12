Nasce il nuovo sito Interreg, tutti i programmi Ue a portata di click

BRUXELLES - Non è certo facile districarsi fra i 79 programmi interregionali europei (Interreg) e i più di 200 progetti a loro collegati. Per questo la Commissione Ue ha creato un nuovo strumento interattivo sul sito interreg.eu a disposizione di tutti gli interessati ai programmi interregionali, che per il periodo 2014-2020 valgono quasi 12,5 mld di euro (di cui 9,2 mld di fondi Ue). L'Italia fa parte di 17 programmi Interreg, che coinvolgono anche Paesi non membri dell'Unione europea come la Bosnia ed Erzegovina, l'Albania e il Montenegro.

Il varo online del nuovo strumento multimediale segue di pochi giorni l'annuncio che ad aprile 2018 sarà aperto il quarto bando per Interreg Europe, il programma rivolto a governi regionali e locali di tutta Europa (più Norvegia e Svizzera) per aiutarli a sviluppare nuove politiche nei campi: ricerca e innovazione, competitività delle pmi, economia a basse emissioni, ambiente ed efficienza energetica. Per candidarsi al nuovo bando ci sarà tempo fino a metà giugno 2018, ma i dettagli su finanziamenti e modalità di partecipazione dovranno essere definiti il 13 e 14 marzo a Sofia, durante la riunione del comitato di monitoraggio.