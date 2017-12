Migranti: Tajani, Consiglio rispetti le regole su Dublino

BRUXELLES - "La posizione del Parlamento è molto chiara: vanno rispettate le regole, seguendo la procedura ordinaria: dopo la proposta della Commissione europea, il Parlamento europeo ha approvato un testo, ora deve approvarlo il Consiglio". E' quanto ribadito dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, che oggi presenterà questa posizione ai leader dei 28 riuniti al vertice europeo. "Non è possibile cambiare le regole - ha aggiunto Tajani, arrivato alla riunione del Ppe -: si può votare a maggioranza qualificata e dare nuove regole per i rifugiati, avendo più solidarietà. E' una questione europea, non dei singoli Stati. Non si può caricare solo su alcuni Stati la responsabilità di tutto ciò che accade".