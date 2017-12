Europarlamento affossa accesso contenuti online da estero

BRUXELLES - Niente accesso online a film, serie e show prodotti o coprodotti a livello nazionale dai broadcaster locali, come per esempio la Rai, per chi vive o viaggia all'estero. E' il risultato del voto in plenaria del Parlamento europeo che ha affossato la proposta della Commissione Ue, concedendo ai cittadini fuori dal proprio Paese di poter vedere via internet solo i telegiornali. Con 344 voti a favore, 265 contrari e 36 astensioni, è passato il rapporto del provvedimento già adottato dalla commissione affari giuridici, ormai completamente snaturato rispetto al testo della Commissione Ue al punto che lo stesso relatore, l'europarlamentare socialdemocratico tedesco Woelken, ha ritirato il suo nome dal provvedimento. "Il voto odierno è una delusione per la gente, i creatori e la diversità culturale, sembra di essere ancora nel XX secolo", ha attaccato il vicepresidente della Commissione Ue per il mercato digitale Andrus Ansip, promettendo di "continuare a difendere con forza la proposta equilibrata" di Bruxelles nei negoziati che si apriranno ora tra Parlamento, Consiglio e Commissione.