Brexit: May, lasceremo mercato unico e unione doganale

LONDRA - Theresa May insiste che il Regno Unito "uscirà dal mercato unico e dall'unione doganale" rispondendo a domande sulla Brexit nel Question Time di oggi, ma sottolinea anche la volontà di raggiungere un accordo con Bruxelles che sia positivo per l'intero Regno Unito, in particolare riferendosi alle future relazioni commerciali con l'Ue.

L'opposizione laburista è andata all'attacco della premier Theresa May sulla Brexit nel Question Time di oggi alla Camera dei Comuni. Jeremy Corbyn accusa il governo Tory di non avere un piano preciso, elenca dichiarazioni contrastanti rilasciate in questi mesi, denuncia "il veto" imposto dagli alleati unionisti nordirlandesi del piccolo Dup su un accordo con l'Ue già preannunciato da Downing Street per lunedì e parla di "risposte negate" e di "caos".

May, sulla difensiva, assicura che vi sono stati "progressi molto buoni nei negoziati" di Bruxelles, che un accordo alla fine ci sarà e che in particolare non vi sarà un confine "hard" fra Irlanda e Irlanda del Nord. Ma dai banchi laburisti e non solo si levano grandi risate, malgrado il tentativo della premier conservatrice di ritorcere le accuse di Corbyn e di evidenziare contraddizioni sulla Brexit interne allo stesso Labour.