Armi e munizioni nel controsoffitto, arrestato 41enne

Una pistola Bernardelli calibro 6,35, piccola e facile da maneggiare. L’arma, con matricola abrasa, è stata trovata ieri dai poliziotti della Squadra Mobile dopo attenta e capillare perquisizione domiciliare a carico di Ferro Tommaso, messinese, 41 anni, pluripregiudicato, in atto agli arresti domiciliari. L’arma era ben nascosta nel vano del controsoffitto in cartongesso della stanza dei figli, completa di due caricatori con, rispettivamente, 8 e 6 cartucce dello stesso c alibro.

Si è pertanto proceduto all’arresto per i reati di detenzione illegale di arma clandestina e di munizioni comuni da sparo.