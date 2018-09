Risanamento, altra giornata clou

La giornata di oggi potrebbe rappresentare un’altra tappa decisiva della corsa – perché di questo si tratta – del sindaco De Luca verso lo sbaraccamento definitivo della città di Messina. È lo stesso De Luca a confermare che il direttore del dipartimento regionale di Protezione civile Calogero Foti ieri ha comunicato che stamattina consegnerà alla Giunta Musumeci la proposta di delibera sulla dichiarazione dello stato di emergenza. «La documentazione da noi trasmessa va bene», aggiunge De Luca. Quindi già oggi potrebbe arrivare il via libera del Governo regionale, propedeutico alla dichiarazione vera e propria dello stato d’emergenza, che spetterà alla presidenza del Consiglio dei ministri.

Ieri, intanto, si è riunito per la prima volta il Cda di Arismé, l’Agenzia per il risanamento, presieduto da Marcello Scurria (gli altri componenti sono Alessia Giorgianni e Giuseppe Aveni). Si sono consumati i primi passaggi formali, tra cui la richiesta di una stanza in cui riunirsi, in un immobile di proprietà comunale. Serve anche il personale: in questa primissima fase ad Arismé basteranno quattro impiegati ed un dirigente tecnico. Nei prossimi giorni, inoltre, verrà aperto un conto corrente. Adempimenti necessari per una società nata dal nulla. «La partita che si gioca in questa fase – spiega Scurria – è l’acquisizione di tutto ciò che ci riguarda: la documentazione di Comune e Iacp, i piani particolareggiati, il censimento del 2002, tutti gli alloggi costruiti con la legge 10, di proprietà del Comune ma i cui canoni venivano riscossi in gran parte dall’Iacp. E poi tutti i processi attivi e passivi dell’Iacp, progetti e gare in corso, oltre alle aree su cui insistono materialmente le baracche». C’è poi la manifestazione d’interesse lanciata dal Comune e l’acquisto o, in seconda battuta, l’affitto di alloggi, che adesso passerà di competenza ad Arismé. Il bando rimarrà aperto in maniera permanente e verrà integrato, perché «la strategia è ormai questa – sottolinea Scurria –, basta costruzioni. Se la tempistica ambiziosa fissata dal sindaco sarà rispettata, però, dipende da molti fattori. «Ma non poteva essere diversa da questa – chiarisce lo stesso Scurria –, perché frutto di un ordinanza contingibile e urgente, e mirata ad una dichiarazione di stato d’emergenza». Urgenza ed emergenza sottintendono, inevitabilmente, tempi strettissimi.

Sempre ieri il commissario dell’Asp di Messina Gaetano Sirna ed il presidente della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) Giacomo Caudo hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per lo screening sanitario delle patologie respiratorie a cui sarà sottoposta la popolazione residente nelle baracche. L’obiettivo è accertare l’eventuale rischio di patologie respiratorie correlate all’esposizione a inquinanti ambientali. I dati trasmessi dal Comune sono già stati elaborati dal responsabile dell’anagrafe, che ha identificato per ciascun assistito il medico di medicina generale. È stata anche elaborata una scheda di “start up screening malattie respiratorie”: i medici, una volta rilevati specifici sintomi, informeranno il paziente e segnaleranno il tutto a specialisti dell’Asp per ulteriori approfondimenti. L’Asp allestirà degli ambulatori mobili, con la presenza di specialisti.