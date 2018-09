De Luca: «Il personale del Comune è scarso, spesso una zavorra»

È’ stata soltanto una seduta interlocutoria per il consiglio comunale, quella convocata ieri per discutere del bilancio di previsione 2018. Un mero confronto, a causa della mancata approvazione in commissione del Piano triennale delle opere pubbliche (atto propedeutico). Il Piano è stato trasmesso solo ieri alla commissione competente e, dunque, la vera e propria discussione sul previsionale inizierà soltanto mercoledì prossimo. Durante i lavori il sindaco Cateno De Luca ha voluto comunque illustrare per sommi capi il documento finanziario, senza però assumersene la paternità: «Il bilancio è corretto dal punto di vista formale, ma nella sostanza e sotto il profilo politico non è un atto che posso fare mio e su cui non avrei alcuna difficoltà a confrontarmi, anche in aula, con l’ex primo cittadino. Vi chiedo per senso di responsabilità di chiudere questa parentesi nel più breve tempo possibile e concentrarci subito a lavorare assieme sul previsionale 2019 che vorrei fosse approvato entro l’anno». De Luca ha già indicato, iniziando a tastare il polso del Consiglio, alcuni dei settori su cui intende concentrare l’azione amministrativa e finanziaria: su tutti la riscossione dei tributi e i servizi sociali. «Ci sono 100 milioni di euro di mancati introiti derivanti da tributi e sacche di spreco che non si è avuto il coraggio di eliminare perché dietro ci sono delle lobbies. Non ho alcun timore – ha aggiunto De Luca, duro anche con i dirigenti – ad affermare che un altro tra i più grandi problemi di questo Comune è il personale che, oltre ad essere scarso qualitativamente e mal collocato, in molti casi rappresenta una vera e propria zavorra». Nel merito degli emendamenti apportati dalla Giunta De Luca all’atto predisposto dalla precedente Amministrazione, si entrerà dunque solo durante la prossima seduta: sono stati ad esempio inseriti i 500 mila euro necessari alla costituzione dell’Agenzia del risanamento, 600 mila per l’emergenza alberi e circa 300 mila per manutenzione di strade e cimiteri. Ad eccezione di qualche raro caso, per nulla ostico è stato l’atteggiamento dei consiglieri nei confronti del sindaco, a cui l’esponente del Pd Felice Calabrò ha avanzato la proposta di inserire un emendamento attraverso offrire alle famiglie messinesi un servizio scuola bus. Sul finire della seduta è stato presentato al Consiglio, nella sua nuova veste di vice-segretario generale, il dirigente Salvatore De Francesco che sostituirà l’ormai ex Antonio Le Donne, invitato comunque a rimanere ancora in servizio a Palazzo Zanca per un mes