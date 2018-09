Pestaggio di via Garibaldi, tre condanne

Condanne severissime per i tre giovani accusati del violento pestaggio avvenuto in via Garibaldi nel maggio del 2017 ai danni di un ragazzo messinese e di un suo amico marocchino. Alla sbarra per tentato omicidio e lesioni aggravate erano ieri davanti alla seconda sezione penale del tribunale Giovanni Tavilla, 20 anni, Giosuè Di Stefano, 19 anni, e Alessio Doddis, 21 anni. A Tavilla i giudici hanno inflitto ben 9 anni di reclusione, a Doddis e Di Stefano 8 anni. L’accusa, il pm Annamaria Arena, aveva chiesto per tutti e tre la condanna a 9 anni. I tre sono stati difesi dagli avvocati Salvatore Silvestro, Antonello Scordo e Giovanni Caroè.

Stando all’attività investigativa della Polizia erano i responsabili del devastante pestaggio di un ventinovenne messinese e dell’amico marocchino di 24 anni, nella notte tra il 20 e il 21 maggio del 2017. Gli investigatori della Mobile accertarono anche che un motivo banalissimo, il mancato rispetto della fila per andare in bagno in un locale, aveva scatenato la violenza del gruppo nei confronti delle vittime del pestaggio.

Secondo la ricostruzione della Polizia, anche con l’ausilio di alcune telecamere di sorveglianza della zona, quella notte il 29enne messinese si trovava in un locale di via Garibaldi, con l’amico di origine nordafricana. Un ventenne, alto, magro e capelli “a spina”, iniziò però a litigare proprio con l’amico.

Il ventinovenne intervenne, poi perse di vista l’amico e notò alcuni ragazzi correre verso piazza Cairoli. Si avvicinò ma fu malmenato da sei ragazzi. Incrociò poi l’amico, il quale gli disse che anch’egli era stato picchiato, da cinque-sei ragazzi.

Tornati davanti all’esercizio, oltre dieci giovani aggredirono selvaggiamente il 29enne, a calci e pugni, e lo colpirono perfino con una bottiglia di vetro. Erano le 2.49 del 21 maggio 2017.

L’aggressione violenta fu ripresa dalle telecamere di sicurezza di alcuni negozi presenti in zona. Le immagini visionate dalla Polizia mostrarono un gruppetto di giovani attraversare la via Garibaldi e stazionare davanti a un esercizio, sulla carreggiata lato monte. Discutevano animatamente. Successivamente, il ventinovenne fu malmenato.

Il pestaggio proseguì in prossimità dello spartitraffico e si concluse sul lato opposto della via Garibaldi. Il ferito, disteso sull’asfalto e agonizzante, fu soccorso da un’ambulanza del 118. Sul posto arrivarono anche un paio di Volanti della Polizia.

Il malcapitato 29enne riportò un trauma cranio-facciale con frattura della parete anteriore dell’osso mascellare, una frattura scomposta delle ossa del naso, una emorragia nella sede frontale destra e fratture composte di cinque costole. Ne ebbe per parecchio tempo prima di ristabilirsi completamente.