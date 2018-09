Pestaggio Via Garibaldi, pesantissime condanne per tre giovani

Condanne severissime per i tre giovani accusati del violento pestaggio avvenuto in via Garibaldi nel maggio del 2017 ai danni un ragazzo messinese e di un suo amico marocchino. Alla sbarra per tentato omicidio e lesioni aggravate erano davanti alla seconda sezione penale del tribunale Giovanni Tavilla, 20 anni, Giosuè Di Stefano, 19 anni, e Alessio Doddis, 21 anni. A Tavilla i giudici hanno inflitto 9 anni di reclusione, a Doddis e Di Stefano 8 anni. L'accusa, il pm Annamaria Arena, aveva chiesto per tutti e tre la condanna a 9 anni.

Stando all’attività investigativa della Polizia erano i responsabili del devastante pestaggio di un ventinovenne messinese e dell’amico marocchino di 24 anni, nella notte tra il 20 e il 21 maggio del 2017. Gli investigatori della Mobile accertarono anche che un motivo banalissimo, il mancato rispetto della fila per andare in bagno in un locale, aveva scatenato la violenza del gruppo nei confronti delle vittime del pestaggio.