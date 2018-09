Violento scontro tra mezzi, un ferito

Incidente sulla provinciale tra Sant’Agata Militello e Militello Rosmarino , in contrada San Piero. Violento impatto tra due autovetture, una Jeep, condotta da un giovane di Sant’Agata ed una Peugeot 206. Ad avere la peggio il conducente dell’utilitaria che ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale santagatese dove è stato trasportato in ambulanza. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Sul posto i Carabinieri di Militello Rosmarino.