De Luca choc: «Basta, mi dimetto»

Il sindaco Cateno De Luca ha annunciato che rassegnerà le dimissioni. Dimissioni minacciate in consiglio comunale, al termine di un durissimo intervento dopo una serie di perplessità espresse dall’Aula su alcuni aspetti dell’Agenzia per il risanamento. E poi confermate quando lo abbiamo contattato al termine della seduta, abbandonata da De Luca per far immediato ritorno a casa. Lo scontro si era acceso durante il Consiglio aperto dedicato al risanamento, con ospiti alcuni deputati messinesi ma non l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. Un’assenza, la sua, che ha dato il la al duro botta e risposta tra De Luca e alcuni consiglieri. Alla fine della seduta, lo sfogo del sindaco all’Aula: «Mi state dando un segnale chiaro e devo prenderne atto. A questo punto preferisco continuare a fare il deputato». Poi, una volta lasciato Palazzo Zanca, ci ha dichiarato: «Non torno indietro. Stacco tre giorni con la mia famiglia, poi completeremo gli ultimi adempimenti e andremo via».

