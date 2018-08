Hotspot, il sindaco vuole chiarezza

"Al via l'indagine sulla regolarità dell'hotspot di Bisconte a Messina. Tra cinque giorni sapremo se si tratta di una struttura regolare o abusiva". Lo afferma su Facebook il sindaco di Messina, Cateno De

Luca che per avere una risposta a questa domanda ha incaricato l'assessore comunale all'Edilizia Pubblica e Privata Salvatore Mondello di chiedere "chiarimenti" al dirigente per la repressione dell'abusivismo. Nell'hotspot della città dello stretto attualmente vi sono 143 migranti sbarcati dalla nave Diciotti della Guardia costiera rimasta per cinque giorni ormeggiata al porto di Catania. Cento di loro sono, in attesa di essere trasferiti nelle strutture che la Chiesa ha messo a disposizione e altri 40 tra Albania e Irlanda.(ANSA)