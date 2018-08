Agguato a Giostra, 63enne ferito a colpi di pistola

Spari a Messina. Ferito un 63enne in viale Giostra, nei pressi di un bar. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, si trovava per strada, quando contro di lui sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. A sparare sarebbe stato un uomo che poi è scappato in sella a un ciclomotore facendo perdere le sue tracce.

La vittima ha riportato una ferita alla mano e un’altra di striscio al torace. Ricoverato all’ospedale «Piemonte», il sessantenne è tenuto sotto osservazione, ma non è in pericolo di vita. L’indagine è condotta dai carabinieri che hanno sentito la vittima. Al vaglio le immagini delle telecamere della zona.