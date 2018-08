La Barrile resta ai domiciliari

L'ex presidente del consiglio comunale Emilia Barile rimane agli arresti domiciliari, ordinanza annullata per l'ing. Francesco Clemente, che torna in libertà. È questa la decisione dei giudici del Riesame sui due indagati dell'operazione della Dia "Terzo livello" sul comitato d'affari smantellato ai primi di agosto. Lunedì mattina davanti ai giudici del Riesame era intervenuto per l'accusa il sostituto della Dda Fabrizio Monaco, mentre avevano esposto le loro ragioni difensive gli avvocati Salvatore Silvestro per la Barrile, Nunzio Rosso e Tommaso Autru Ryolo per Clemente.