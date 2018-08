Vigilia di ferragosto con Salvini

“Il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, sarà domani sera, alle 19.45, in piazza Petroselli sul lungomare di Furci Siculo (Messina) per un incontro istituzionale con il sindaco del Comune Ionico e responsabile provinciale enti locali della Lega, Matteo Francilia, al quale parteciperà anche l’assessore comunale a Catania e responsabile regionale enti locali del partito, Fabio Cantarella”. Lo ufficializza, in una nota, Francilia.

Al suo arrivo previsto un punto stampa con i giornalisti per fare un focus sulla situazione regionale e provinciale e rilasciare eventuali interviste.

Subito dopo Salvini farà un giro a piedi sul lungomare di Furci, seguirà riunione politica.