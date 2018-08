Visite notturne al Campanile del Duomo

In occasione dell’anniversario della dedicazione della Basilica Cattedrale di Messina, questa sera sarà effettuata l’apertura notturna del Campanile, dalle ore 21,00 alle 24,00 con biglietto agevolato. Il costo sarà infatti di 3 euro per gli adulti e di 2 euro per minori di 18 anni. Alcuni pannelli lungo il percorso delle scale illustreranno le scene e i meccanismi dell’orologio. In cima alla torre sarà possibile ammirare il panorama notturno sulla città e sullo stretto. L’afflusso sarà coordinato dal Nucleo Diocesano di Protezione Civile. Alle ore 19.15, in Cattedrale, si terrà il concerto del soprano Alessandra Foti e del maestro Domenico Gioffrè all’Organo Tamburini. Anche sabato 18 Agosto sarà effettuata l’apertura notturna della Cattedrale e del Campanile con le stesse modalità di visita e, in concomitanza, saranno eseguiti alcuni interventi musicali all’Organo all'interno della Basilica Cattedrale.