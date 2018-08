M5s a Musumeci,dare sicurezza cittadini valle Mela

"Bisogna intervenire con urgenza per garantire una maggiore sicurezza per i cittadini nella Valle del Mela e dove c'è l'ex discarica di Mazzarrà Sant'Andrea". Lo dice il sottosegretario Alessio Villarosa, insieme alle colleghe del M5s la deputata Antonella Papiro e la senatrice Barbara Floridia, comunicando di aver, con nota ufficiale, chiesto al presidente della Regione Nello Musumeci, una maggiore attenzione in particolare per due hinterland colpiti da grosse realtà inquinanti: i comuni di Mazzarrà S.Andrea e di Furnari (con la discarica in c.da Zuppà di Mazzarrà S.Andrea) e la zona della Valle del Mela. "Riteniamo che in questo momento ci siano in atto due grosse emergenze ambientali nella provincia di Messina, la discarica di Mazzarrà e la zona della Valle del Mela - si legge in una nota - Nella prima solo nell'ultimo anno abbiamo avuto due versamenti di percolato e ben due incendi, la seconda continua ad essere a parer nostro una costante emergenza in quanto è da anni che odori molesti e altri tipi di inquinamento colpiscono tutta la vallata. Ed è per questo che abbiamo chiesto al presidente della Regione, l'installazione di una stazione di misurazione fissa o di un laboratorio mobile in base alla dotazione di Arpa Sicilia, nella discarica di Mazzarra S.Andrea e la previsione di un laboratorio mobile, già in dotazione ad Arpa Sicilia, che venga prioritariamente dedicato alla zona della Valle del Mela"