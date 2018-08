l'inchiesta della procura messinese sul comitato d'affari in città

Nell'ambito dell'inchiesta della procura messinese sul comitato d'affari in città sono state emesse una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di: Vincenzo Pergolizzi, classe '53; 10 misure di arresti domiciliari nei confronti di Emilia Barrile, classe '70; Marco Ardizzone, classe '72; Francesco Clemente, classe '67; Stefania Pergolizzi, classe '78; Sonia Pergolizzi, classe '80; Carmelo Cordaro, classe '60; Michele Adige, classe '80; Vincenza Merlino, classe '64; Carmelo Pullia, classe '68; Giovanni Luciano, classe '65.

La misura della sospensione dal pubblico ufficio ricoperto per la durata di sei mesi è stata emessa nei confronti di: Daniele De Almagro, classe '65; il divieto temporaneo, per la durata di sei mesi, di esercitare attività imprenditoriali e di ricoprire uffici apicali in seno ad imprese e persone giuridiche è stato emesso per Antonio Fiorino, classe '66. Gli indagati, insieme ad altre 7 persone denunciate, sono accusati, a vario titolo, di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità in concorso, corruzione, detenzione illegale di armi, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, turbata libertà degli incanti, associazione per delinquere, intestazione fittizia di beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Le misure cautelari reali, frutto di approfondimenti investigativi di natura finanziaria-patrimoniale, hanno colpito gli interi capitali sociali e compendi aziendali della "PER.EDIL SRL", della "CO.STE.SON. srl" e della "ER.GI. COSTRUZIONI srl", oltre ben 11 cespiti immobiliari rientranti nel patrimonio personale di uno degli indagati per un valore complessivo stimato in 35 milioni di euro.

Ardizzone è ritenuto il 'consigliori' di Barile. Fin dagli anni 90, secondo gli investigatori, sarebbe stato vicino al gruppo criminale mafioso dei "Mancuso".

Barrile, approfittando del suo ruolo politico, avrebbe fatto avere a una coop che controllava, la "Universo e Ambiente", il servizio di pulizie dell'Amam, l'Azienda meridionale delle acque. Alle dipendenze della società è stato assunto con un ruolo di vertice Carmelo Pullia, mafioso del clan Mancuso recentemente scarcerato dopo una detenzione ventennale.

Le cooperative riconducibili alla ex presidente del Consiglio, anche grazie a una alternanza tra periodi di lavoro e periodi di disoccupazione gestiti tramite patronati compiacenti, venivano usati come strumento per dare posti di lavoro e acquisire diffuso "consenso popolare".



Dall'inchiesta, coordinata dal procuratore capo Maurizio De Lucia, a suo tempo avviata dall'ex procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto della Dda Fabrizio Monaco, sarebbe emerso anche il tentativo di Pergolizzi, vicino alla mafia di Barcellona Pozzo di Gotto e sottoposto a misura di prevenzione, di sottrarre, attraverso la complicità di familiari e persone di fiducia, il suo patrimonio al sequestro antimafia e di evitare il recupero del credito erariale, quasi un milione di euro, da cui le sue società erano gravate. Con una serie di "trasformazioni" societarie per mezzo dei propri familiari, ha inscenato fittizie controversie con dipendenti di fiducia, per svuotare fraudolentemente le società di beni e capitali.