Un uomo è morto nella notte a Messina, cadendo da un muretto a Pace, villaggio della litoranea nord della città. A perdere la vita è stato Nicola Donato, 43 anni, precipitato dall’altezza di circa cinque-sei metri. Inutili di tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118, accorso subito dopo.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri intervenuti sul posto, si tratterebbe di una caduta accidentale. Tutto è accaduto intorno all’una e trenta di stamane. L’uomo, che aveva finito di lavorare come cameriere in un vicino locale, si era seduto su un muretto dietro alla chiesa di Grotte, che sporge su una scalinata che conduce ad un sottopassaggio. All’improvviso, per motivi che sono ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. Immediata la richiesta di soccorso da parte delle persone che si trovavano nelle vicinanze, ma purtroppo per l’uomo non c'è stato nulla da fare.