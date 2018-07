Truffa all'Inps, 10 indagati

L’indagine delle Fiamme Gialle è scattata a seguito di alcuni accertamenti eseguiti nei confronti di una società cooperativa che si occupa all’allevamento di bovini e della pulizia di noccioleti ed uliveti nel territorio Nebroideo. L'azienda, anche grazie alle informazioni fornite dall’INPS, risultava aver impiegato, in appena quattro anni di vita, oltre 500 lavoratori agricoli, per i quali non erano stati versati contributi previdenziali per circa un milione di euro.

Attraverso una dettagliata verifica fiscale, la Guardia di Finanza ha controllato le condizioni effettive di svolgimento dell’attività economica, scoprendo che la cooperativa non aveva alcuna consistenza strutturale né gli strumenti necessari per condurre l’attività lavorativa. Grazie alle assunzioni fittizie, i braccianti agricoli hanno indebitamente conseguito, a titolo di indennità previdenziali, ovvero disoccupazione, malattia e maternità, una somma complessiva pari a circa € 1.500.000.

Dall’esame della documentazione contabile è stato appurato che la cooperativa ha emesso fatture false nei confronti di altre 7 aziende, consentendo loro di annotare nella contabilità costi mai sostenuti, dichiarare guadagni più contenuti e versare nelle casse dello Stato un’imposta minore di quella effettivamente dovuta.

Peraltro, proprio sfruttando i costi fittizi certificati dalla cooperativa, 5 delle 7 aziende coinvolte hanno chiesto ed ottenuto un finanziamento pubblico nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 promosso dalla Regione Sicilia. I contributi indebitamente percepiti ammontano nel complesso a circa 100.000 euro

Al termine dell’indagine, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, a vario titolo per frode fiscale, truffa ai danni dell’INPS e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche i 3 soci fondatori della cooperativa e i 7 amministratori delle società che hanno utilizzato le fatture false.