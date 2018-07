Comune a governo nazionale, no a chiusura ospedale

Nelle Eolie si è riunito in sessione straordinaria il Consiglio comunale che all'unanimità ha approvato un ordine del giorno inviato al governo nazionale per salvare l'ospedale di Lipari, la cui chiusura sarebbe prevista nella rimodulazione della rete ospedaliera della Regione.



"A questo punto - ha detto il consigliere Gesuele Fonti - visto che nelle isole minori i maestri non vogliono andare, così come i medici, mentre il tribunale è stato tagliato (il governo ha stabilito la chiusura delle sezioni staccate di Lipari e dell'Isola D'Elba, prorogando fino al 2021 il presidio di Ischia, ndr), dopo l'estate chiudiamo le Eolie e ci trasferiamo in massa a Milazzo". (ANSA)