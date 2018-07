Arrivano i vip, c'è anche Will Smith

Non mancano in questa estate 2018 i personaggi di spicco sotto il sole delle Eolie. Ultimo arrivato è Will Smith, il noto attore, rapper e produttore cinematografico statunitense. che, nell’aprile del 2007, la rivista Newsweek ha definito «il più potente attore di Hollywood» e che ha ricevuto cinque nomination ai Golden Globe, due al Premio Oscar. Smith ha, inoltre, vinto quattro Grammy Award. Memorabili le sue interpretazioni in “Nemico pubblico” a fianco del gigante Gene Hackman e “La ricerca della felicità” del regista italiano Gabriele Muccino.

È in vacanza con la sua famiglia, sta girando l’arcipelago, tenendo come base Lipari, dove ha effettuato delle immersioni.

I sub liparesi del gruppo “I love Lipari” hanno riferito che è rimasto entusiasta. Tra una immersione ed una scalata ai crateri di Vulcano e Stromboli non ha disdegnato la cucina eoliana, cenando, un paio di volte, in un noto ristorante dell’isola.

Due giorni alle Eolie anche per la coppia Beyoncé - Jay Z, giunti a bordo del Kismet, uno yacht da 85 metri, noleggiato per le loro vacanze. Hanno fatto tappa a Panarea (giovedì) e a Lipari (venerdì).

Nel “gioiellino” delle Eolie sono rimasti a bordo, al largo degli isolotti. A Lipari, invece, si sono concessi, oltre alla cena a base di pietanze eoliane, anche una “escursione” nei luoghi della movida. Vistosamente mimetizzati sono stati riconosciuti da pochi.