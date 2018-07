Al via il concorso per 74 dirigenti medici in tutta la Sicilia

L'Azienda Ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania ha avviato le procedure del concorso pubblico per 74 posti a tempo indeterminato di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione. La delibera è stata firmata oggi dal Direttore Generale facente funzioni Rosaria D'Ippolito e dal Direttore Sanitario Salvatore Giuffrida e sarà pubblicata domenica nell'Albo Pretorio online.



L'Azienda Cannizzaro, infatti, è stata individuata dall'assessore alla Salute Ruggero Razza, con direttiva del 6 luglio scorso, come capofila per gestire la procedura concorsuale relativa al bacino della Sicilia Orientale (nell'area occidentale è l'Asp di Trapani). Nel dettaglio, i posti sono così distribuiti: 16 nell'Asp di Enna, sette nell'Asp di Messina, uno nell'Asp di Ragusa, 19 nell'Asp di Siracusa, 17 nell'Azienda Ospedaliera Papardo, uno nell'Azienda ospedaliero universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania e 13 nell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Messina.



I posti saranno coperti preliminarmente attraverso mobilità volontaria, con la formazione di una graduatoria unica di bacino formulata per titoli, mentre quelli vacanti saranno coperti attraverso la procedura concorsuale, che sarà espletata per titoli ed esami.



In attuazione dell'atto di indirizzo dell'assessore, l'avviso sarà pubblicato venerdì 27 luglio sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le domande dovranno essere inviate, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro, via Messina n. 829, Catania. Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sulla GURI.