Caso Fenapi, slitta il verdetto in Cassazione

È slittato ad oggi il verdetto in Cassazione sulle esigenze cautelari del caso Fenapi. Fino a tarda notte non si è avuta notizia del responso, dopo che in giornata, i legali del sindaco Cateno De Luca e dell’ex presidente della Fenapi, Carmelo Satta, i due indagati che a suo tempo avevano subito misure restrittive, avevano discusso le loro posizioni.

L’udienza

È stata la terza sezione penale della Cassazione ad occuparsi ieri del ricorso che la Procura di Messina ha presentato per contestare le decisione del Tribunale del Riesame sulle esigenze cautelari del caso Fenapi. Ovvero - semplificando -, il fatto che prima il gip e poi il collegio del Riesame hanno ridimensionato le accuse e in ultimo - il Riesame -, hanno disposto l’annullamento della misura interdittivita, rimettendo completamente in libertà il sindaco e Satta.

Il procuratore generale ieri si è pronunciato per l’accoglimento del ricorso della Procura. L’avvocato Carlo Taormina, in difesa di De Luca, ha sostenuto tra l’altro come il ricorso sia da considerarsi inammissibile, visto che la Procura non ha proposto impugnazione contro l’ordinanza del gup De Rose, il magistrato che a suo tempo attenuò la misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura interdittiva. Altre dettagliate tesi, anche sulla insussistenza delle accuse, sono state esplicitate ieri dal prof. Raffaello Lupi, che si è occupato degli aspetti di natura prevalentemente tributaria della vicenda, e che ha sostituito in Cassazione il difensore di fiducia di Satta, l’avvocato Giovanni Mannuccia.

In mattinata Cateno De Luca ha pubblicato un comunicato sulla sua pagina Facebook che potete leggere qui

