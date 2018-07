Claudio Cardile presidente del Consiglio comunale

Con 18 voti Claudio Cardile e’ il nuovo presidente del consiglio comunale di Messina. Lo hanno appoggiato il centrosinistra (11 voti) e il Movimento Cinquestelle (7). Il centrodestra aveva votato compatto per Calabrò. Due schede nulle, con su scritto Pd libero (di Antonella Russo e Felice Calabrò).

Polemico Dino Bramanti: “Non c’è spazio per le minoranze per questo abbandoniamo l’aula”. Con lui sono andati via altri 9 consiglieri del centro destra. Sono invece rimasti in aula Zante e Pagano.

Nino Interdonato (Sicilia Futura) nuovo vice presidente vicario con 19 voti. Serena Giannetto (M5S) si è fermata a quota 14. Si è dunque dovuta effettuare una seconda votazione (assenti dieci consiglieri del centrodestra), nella quale è stata eletta vicepresidente con 18 voti.