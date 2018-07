Orion, un museo virtuale sui tesori dello Stretto

L’Associazione culturale “Athanasius Kircher”, in collaborazione con il Soroptimist International di Milazzo e Ngonia Bay, promuove una manifestazione per proiettare in anteprima nazionale i trailer dei progetti “Orion. Scilla e Cariddi il mito del mare” e “Lo Stretto di Messina, un luogo nel mito”, realizzati dalla Sovrintendenza del Mare e dal CRicd dell’Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana.



L’evento si svolgerà stasera alle ore 20 al Ngonia Bay di Milazzo. L'assessore regionale dei Beni culturali Sebastiano Tusa, assente per sopraggiunti impegni istituzionali, sarà rappresentato dal capo della segreteria particolare Carmelo Briguglio. Interverranno la presidente del Soroptimist di Milazzo Mattia Lazzara, il sindaco di Milazzo Giovanni Formica, la giornalista Elena Grasso, il biologo Carmelo Isgrò e Sergio Palumbo, ideatore e curatore dei progetti regionali. In chiusura defilé di moda ispirato al mare e alle sirene diretto da Anna Parisi con le musiche di Daniele Paone.