L'udienza Fenapi rinviata all'11 luglio

Si prospetta un rinvio per l'udienza preliminare del caso Fenapi in corso davanti al gup Simona Finocchiaro, processo che vede coinvolto per evasione fiscale il sindaco di Messina Cateno De Luca.



A quanto pare stamattina il primo cittadino, tramite i suoi legali, ha fatto presente al giudice di essere impegnato in mattinata come parlamentare regionale a Palermo invocando il "legittimo impedimento".



La data scelta per la prosecuzione dell'udienza è l'11 luglio, un giorno dopo che la Cassazione si pronuncerà sulle esigenze cautelari proprio del caso Fenapi.