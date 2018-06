Incidente mortale a Grotte, aperta un'inchiesta

L'uomo è deceduto sull'ambulanza mentre veniva trasportato all'ospedale Papardo dal luogo in cui si è verificato l'incidente, la via consolare Pompea, all'altezza della Chiesa di Grotte. Donato stava percorrendo in direzione nord la litoranea in sella ad uno scooter Honda Sh 150 quando è andato sbattere contro la barriera in legno che delimita la carreggiata la mare. Nessun segno di frenata sull'asfalto è stata riscontrato dagli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale. In un primo momento, quando è intervenuta la pattuglia in servizio notturno, non avendo trovato addosso alla vittima alcun documento, gli agenti hanno tentato di risalire alla sua identità attraverso la targa dello scooter.

Si era quindi ipotizzato che il mezzo a due ruote fosse stato rubato ma poi, in realtà, è stato appurato che lo aveva preso senza avvertire la persona per la quale il 29enne svolgeva dei lavori saltuari e che, non avendo visto lo scooter dove lo aveva lasciato, aveva sporto denuncia di furto. Per ore ieri mattina la municipale ha cercato i familiari della vittima che alla fine è stata identificata attraverso le impronte digitali rilevate dalla Polizia. Tornando alle indagini disposte dalla procura della repubblica, è stato appurato che non vi sia stato il coinvolgimento di altri mezzi.

Piuttosto, potrebbe essere stato l'asfalto viscido per la pioggia a far perdere il controllo dello scooter a Donato che, dopo l'impatto con la staccionata, è balzato oltre la barriera in legno rimanendo esanime sul terreno. Ai primi soccorritori è apparso subito in condizioni gravissime. Poi la veloce corsa verso l'ospedale più vicino dove però il 29enne è giunto ormai quando il suo cuore aveva cessato di battere.