De Luca: " Mi ha chiamato il Papa, abbiamo pregato"

«Sono rimasto sorpreso, mi sono venuti i brividi». Momento emozionante per Cateno De Luca, appena eletto sindaco di Messina che oggi pomeriggio avrebbe ricevuto una telefonata da Papa Francesco. E’ lui stesso a raccontare la telefonata arrivata mentre era assieme alla sua Giunta. «Alle 15,35 mi è arrivata una telefonata da un numero sconosciuto - racconta - ma non ho risposto. Dopo qualche minuto il telefono ha squillato di nuovo e ho risposto per istinto. Mi hanno detto: chiamiamo dalla segreteria del Vaticano, è lei il sindaco De Luca? Ho risposto Si. Le stiamo passando il Papa». «All’inizio pensavo a uno scherzo, ero molto titubante. Poi la sua voce. Mi ha detto di aver gradito molto il gesto che ho fatto in onore della Madonna deponendo un mazzo di fiori prima di entrare nel palazzo municipale. E poi: 'La saluto, ma prima recitiamo assieme un’Ave Maria. Così mi sono convito che era lui». Il sindaco De Luca mentre racconta la telefonata è ancora molto emozionato: «Sono stupito». Una parte delle telefonata è stata ascoltata anche dai componenti della sua giunta: «Siamo molto sorpresi - dice - non mi sarei mai aspettato un gesto così...».