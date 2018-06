Campagna elettorale agli sgoccioli

Ultimi spiccioli di campagna elettorale in vista del ballottaggio di domenica. Dino Bramanti candidato del centrodestra e Cateno De Luca cercheranno di convincere gli ultimi indecisi per guadagnarsi la principale poltrona di Palazzo Zanca. Poi domani giornata di silenzio elettorale dedicata alla riflessione, per mettere a posto le idee dopo mesi di bombardamento mediatico Ma cosa chiede la città al prossimo sindaco di Messina? Una risposta la si potrà trovare sulla Gazzetta del Sud in edicola domani . In un paginone, a cura della redazione cronaca, è stato svolto un sondaggio fra i cittadini di tutte le fasce d'età. Una gamma di richieste e di priorità molto ampia e non mancano di certo le sorprese.

Ma ormai ci siamo e presto si dovrà passare dalla fase delle dichiarazioni programmatiche a quella dell'attuazione pratica. Domenica i seggi si costituiranno alle 6 ma si voterà dalle 7 alle 23. Appena completate le operazioni di voto inizierà lo scrutinio per l’elezione del Sindaco. Spoglio che RTP seguirà in diretta dal momento della chiusura dei seggi fino a quando non si conoscerà il nome del nuovo sindaco di messina.

In queste ore l'ufficio Elettorale del Comune sta ultimando l’attività in vista del ballottaggio. La composizione delle sezioni rimane immutata rispetto al primo turno. Il materiale elettorale, occorrente per la votazione, insieme agli elenchi degli elettori che sarà sistemato nelle aule dei plessi scolastici e nelle sedi dei seggi speciali, è stato già predisposto nell’atrio di Palazzo Zanca e sarà consegnato domani alle 16 agli stessi presidenti dell’ultima tornata e ai fini della costituzione dei seggi dovranno presentarsi anche gli scrutatori del primo turno.

Anche per il ballottaggio è possibile ottenere il rilascio delle tessere elettorali, oltre che nei consueti orari di apertura al pubblico, anche domani e domenica dalle 7 alle 23, nelle sedi delle circoscrizioni. Negli stessi giorni ed orari è anche possibile ottenere il rilascio delle carte d’identità nelle sedi della I e V Circoscrizione.