Quarantotto mesi. Non pochi giorni o settimane. Dovranno mancare due anni dalle loro case gli abitanti della via Palermo che vivono sotto il viadotto Ritiro. Lo hanno scoperto in questi giorni quando il messo del Tribunale ha recapitato loro la lettera con la quale il Consorzio autostrade ha formalizzato la necessità dello sgombero per questioni di sicurezza. Sulla loro testa dovrà essere prima smontato e poi rimontato il viadotto per il quale sono in corso da due anni i lavori di messa in sicurezza che costeranno al Cas 43 milioni di euro. Ben un milione e mezzo di euro saranno spesi, proprio per le cento famiglie che nei prossimi 24 mesi dovranno trovarsi una nuova casa dove abitare prima di poter tornare nella loro a lavori conclusi. Da settembre inizieranno gli sgomberi, quindi queste 300, forse 400 persone durante l’estate avranno la possibilità di cercare un’alternativa, ammesso che già non l’abbiano. Non mancano però le resistenze e i ricorsi. Un condominio si è rivolto al Tribunale per bloccare i lavori.