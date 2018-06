Auto contro un muretto sulla 113, muore una donna

Si tratta di un incidente autonomo accaduto intorno alle 15.30 sulla SS 113 all'altezza della frazione di Marmora. L'auto condotta dalla 56enne Natalina Minniti in direzione Villafranca è andata a sbattere violentemente. Ma potrebbe essere stato un malore a farle perde in controllo dell'utilitaria che quindi è andata a sbattere contro il muretto che si trova ai margini della strada in prossimità di una casa diroccata. Sul posto una pattuglia della polizia municipale, un'ambulanza del 118 ed i Vigili del fuoco.