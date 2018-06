Luciano Spalletti in vacanza a Panarea pensa a Nainggolan

Luciano Spalletti, in vacanza a Panarea, seduto al ristorante "Da Pina" insieme a otto commensali, preferisce parlare di cucina piuttosto che di calcio, ma a propositi di mercato, ha confessato a un amico che ha in testa un solo nome, Nainggolan. Perché pensa a un centrocampo di peso in appoggio a Icardi e non vuole rinunciare a Rafinha.

Panarea, luogo caro ai tecnici interisti (anche Roberto Mancini ha trascorso qui le vacanze), ha un estimatore di lunga data, l'ex portiere nerazzurro Francesco Toldo, consigliato a sua volta dall'Inter club di Lipari.