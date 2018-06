Concerto di Vasco Rossi, tutte le info

E' l'evento dell'estate. Il Blasco a Messina ha messo le tende e con sé porta un seguito di pubblico da record. Biglietti praticamente esauriti da mesi e quindi al Franco Scoglio domani saranno in 40.000. Solo 3000 i biglietti venduti in città, tutti gli altri sono finiti in tutto il resto d'Italia. Una stima credibile parla di oltre 20.000 persone che arrivano dalla zona jonica, Catania, Ragusa e Siracusa.

3000 invece supereranno lo Stretto dalla Calabria. Insomma Messina al centro della musica per una intera notte.

Per questo è stato realizzato di concerto con Prefettura, Questura, Atm, Cas e Comune un piano di viabilita molto accurato e che servirà a rendere il più fluido possibile l'arrivo e sopratutto la partenza di tutte queste persone. Sono attese, infatti, 9000 auto ma solo 1500 circa troveranno posto nei posteggi rosso, verde e giallo a monte e il blu valle, nell'area del Palazzetto dello Sport.

La tangenziale sarà presa d'assalto dagli spettatori che verranno da fuori città. Per questo dalle 11 di domattinasarà chiuso lo svincolo in direzione mare monte. Dalle 9, invece, sarà vietato l'utilizzo dello svincolo di san filippo per chi viene da Palermo, quindi da centro città. Solo chi ha il biglietto per uno dei posteggi a pagamento attorno allo stadio, potrà arrivare fino a tremestieri, uscire e rientrare in autostrada e usicre a San Filippo dalla direzione catania.

Le rampe dello svincolo, dalla rotatoria in giù, saranno occupate dai 150 bus granturismo che sono attesi in città.

Per chi deve invece andare al posteggio blu, quello del palazzetto, sarà necessario usare la statale 114, e poi la strada arginale, finalmente rimessa in sesto dopo 11 anni.

Ci saranno diverse opportunità per arrivare nella zona del concerto con i mezzi pubblici.

Dallo Zir, dalle 9 alle 21 partirano le navette dell'Atm, al costo di due euro andata e ritorno, che conducono fino a via sacra Famiglia alla base della salita del san filippo. Ben 15 i bus che a getto continuo dalel 23,30 riporteranno gli spettatori allo zir o al centro. Per chi arriva dalla Calabria, Atm ha pensato all'accoppiata tram - in fuznione fino alle 3- e navetta, stessa cosa per chi sceglierà il treno.

Ma la funzione delle navette ha un senso solo se il tratto della 114 da Gazzi a San Filippo non sarà intasato di auto. Per questo sin da oggi è scattata la tolleranza zero sul divieto di sosta lungo la statale 114. Multe e prelievo del mezzo sono una conseguenza per chi non dovesse osservare il divieto.

Un gruppo interforze, infine, attiverà una controffensiva all'ambulantato selvaggio. Non dovranno assolutamente posizionarsi, con bibite e panini, lungo la strada arginale

Per chi arriva con il traghetto in auto sarà possibile lasciare la vettura al parcheggio Annunziata (capolinea nord del tram), pagare 1,70 euro di biglietto integrato (parking+A/R tram), prendere il tram sino al capolinea sud (Bonino) dove si trova la navetta bus per il concerto (stadio S. Filippo capolinea via 17C Sacra Famiglia): per accedere alla navetta si deve pagare 2 euro per il biglietto valido A/R. Oppure lasciare l’auto al parcheggio Cavallotti e prendere il tram a piazza della Repubblica. Chi arriva con la Caronte a piedi, invece, potrà usufruire della fermata del tram Brasile. Chi arriva con il treno alla stazione Marittima o alla stazione Messina Centrale potrà usufruire della fermata “Stazione”, poi al solito scendere al capolinea sud ed accedere al servizio navetta. Chi arriva in auto, inoltre, potrà usufruire dei parcheggi Cavallotti e Zaera e cercare le fermate del tram più vicine (Stazione e Villa Dante).

Le navette saranno operative dalle 9 alle 21 e dalle 24 sino a fine servizio. Il tram resterà in servizio fino alle 2,30.

Svincolo San Filippo direzione mare monte chiuso alle 11. Uscita San Filippo chiusa per chi viene da Palermo alle, obbligo di uscita a Tremestieri per prendere lo svincolo di San Filippo da Catania. In ogni caso utilizzabile solo da chi deve usare parcheggi a pagamento. Spazi alternativi a Gazzi con navetta Atm per via Sacra Famiglia