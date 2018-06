Scontro auto-moto, centauro in gravi condizioni

Ancora un brutto incidente insanguina le strade cittadine.

Stavolta è la zona sud teatro del violento scontro tra una motocicletta e un’automobile. Il bilancio è di un centauro quarantenne ricoverato in gravi condizioni al Policlinico universitario “Gaetano Martino”.

Nella tarda mattinata di ieri, i due veicoli sono entrati in rotta di collisione lungo la strada statale 114, all’altezza di Santa Margherita. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo a due ruote si sarebbe scontrato con l’autovettura, per poi finire la sua corsa sul marciapiede. Ad avere la peggio è stato il motociclista, caduto sull’asfalto dopo aver colpito un’altra macchina e poi una ringhiera in ferro. Soccorso, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Gazzi a bordo di un elicottero del 118.

Data la gravità della situazione, il paziente quarantenne è stato trasferito in sala operatoria, nel reparto di Ortopedia. Ha riportato fratture e traumi in diverse parti del corpo.

Per il personale medico (che ancora non ha sciolto la prognosi), comunque, non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sul luogo del sinistro effettuati dalla polizia municipale.(r.d.)