Si ribalta col trattore, morto 50enne

Un cinquantenne di Patti, Giuseppe Cicero, ha perso la vita travolto dal trattore sul quale stava eseguendo dei lavori di pulizia in un terreno nella zona di contrada Molinello.

L'incidente è¨ avvenuto intorno alle 8,30 e, secondo le prime notizie raccolte dai Carabinieri della Compagnia di Patti, l'uomo stava operando in un terreno con una forte pendenza, forse addirittura del 12%. Senza che la vittima potesse far nulla il mezzo si è¨ improvvisamente ribaltato ed il 50enne è¨ rimasto schiacciato. Sul posto sono giunti i militari dell'Arma della Compagnia di Patti ed i vigili del fuoco del locale distaccamento.