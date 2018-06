Martina bacchetta Salvini

"Salvini adesso è ministro quindi anziché dichiarare ad ogni ora qualcosa inizi a lavorare". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd Maurizio Martina oggi a Messina per un appuntamento elettorale insieme al candidato sindaco del Centrosinistra Antonio Saitta, rispondendo ad una domanda dei giornalisti che gli chiedevano cosa pensasse delle dichiarazioni di Salvini sui migranti.

"Questa è la cosa più utile - ha proseguito Martina - anche per misurare quel che sa fare. Sinceramente non mi convince un ministro dell'Interno che si preoccupa più delle dirette Facebook che delle scelte che deve fare. Consiglierei di rovesciare l'ordine delle priorità".

"Noi stiamo lavorando con tutti i nostri candidati, con tutte le nostre liste e siamo qui con grande umiltà e determinazione per dire che le liste del Centrosinistra, il Pd, i candidati delle nostre coalizioni sono i migliori rappresentanti di realtà come

Messina, Catania, Siracusa, e altre grandi città siciliane che vanno al voto". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd Maurizio Martina oggi a Messina per un appuntamento elettorale insieme al candidato sindaco del Centrosinistra Antonio Saitta.

"Queste città - ha proseguito - hanno bisogno di persone oneste, progetti seri non di propaganda venduta a piene mani per tutti.

Hanno bisogno di lavoro davvero all'altezza di queste città a partire da alcuni temi fondamentali, come il sociale, la gestione di traffico, mobilità e sicurezza. Non raccontare facili promesse a tutti ma fare un lavoro serio, onesto, perbene e competente" .

"Certamente il Pd riparte anche dalla Sicilia. - ha osservato - Certamente anche da queste citta' terre straordinarie come queste che hanno bisogno di buoni amministratori, di buoni sindaci, di buoni progetti di governo. Penso ci siano tutte le condizioni perché le nostre proposte risultino vincenti tra il primo e secondo turno, ma è il percorso che si farà a partire da domenica".