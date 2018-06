Andrea Barzagli, vacanze a Messina

Potrebbe capitarvi d’incontrare Andrea Barzagli al Pilone a godersi lo splendido scenario dello Stretto o a passeggio per la litoranea Nord. Perché il difensore della Juventus, campione del mondo in Nazionale a Germania 2006, come succede ormai da qualche anni non disdegna di trascorrere qualche giorno di relax proprio a Messina. Non solo la grande amicizia con Marco Storari, il portiere messinese d’adozione che ha condiviso con lui l’esperienza in bianconero e che spesso lo ospita nella sua tenuta di Acqualadroni, ma anche per motivi... enologici. Barzagli, infatti, assieme ad altri soci di origine messinese ha creato una linea di vini prodotti proprio a Messina. Esattamente a Faro Superiore in una tenuta che in questi giorni ha visto il campione toscano osservare da vicino i vigneti che producono un vino esportato in tutta Italia. E così, tra un bicchiere e l’altro, Barzagli si sta concedendo una vacanza tutta messinese, sempre più affascinato da una terra che ormai da diversi anni gli è entrata nel cuore. E non solo per motivi imprenditoriali.